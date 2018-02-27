Börü dizisinin 1. bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin konusu ve fragmanı

DAĞ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek olan BÖRÜ ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak olan Börü dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor. Aksiyon ve gerilim dolu anların en üst seviyede yaşanacağı Börü dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte, Börü dizisinin 1. bölüm fragmanı ve dizinin ilk bölümünde yaşanacaklar.

6 Bölümlük, her biri 1 saatlik, televizyonda sinema çıtası yaratacak Börü Serisi, Çarşamba ilk bölümü " Bazen Canavarlar Kazanır" ile Star ekranlarında başlıyor!

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.