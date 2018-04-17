Börü dizisi neden yok? Börü bitti mi?
Börü dizisi neden yok sorusu izleyiciler tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Başladığı günden itibaren heyecan yaratan Börü dizisinin son bölümünde IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorunda kalmıştı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ve Börü dizisi yayın akışından çıkartıldı. Peki, Börü dizisi neden yok? Börü bitti mi?
Börü dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı yayınlanacak mı sorusu izleyiciler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal tarafından yayın akışından tamamen çıkarılan Börü dizisinin bitip bitmediği merak ediliyor. Peki, Börü dizisi neden yok? Börü bitti mi?
Börü dizisi yayınlanan 6. bölümüyle geçtiğimiz hafta final yaptı ve ekran macerasını sonlandırdı.
FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.
Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.
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