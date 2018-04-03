Börü 5. bölüm fragmanında tim içindeki gerilim artıyor
Börü dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kemal kendi ele aldığı gizli bir görevle tim içindeki gerilimi arttıracaktır. İşte, Börü dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Börü dizisi ekranlara gelen yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli ve aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar hakim olacak. Yeni bölümde karanlığın artarak her yeri sardığı 2016 bahar aylarında, Kemal ona verilen gizli görevi tamamlayabilecek mi? İşte, Börü dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Karanlığın artarak her yeri sardığı 2016 bahar aylarında, Kemal kendi ele aldığı gizli bir görevle tim içindeki gerilimi arttıracaktır. Efsanevi komutan Osman Alan'ın bildiği şeyler sır düğümlerini çözebilecek bilgilerdir ancak içeriden ve dışarıdan artan baskı BÖRÜ'ye her aşamada engel olmaya çalışmaktadır. Devlet mühimmatına yapılan yabancı kökenli bir saldırı ise tüm planları alt üst edecektir.
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