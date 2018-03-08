BÖRÜ 2. bölüm yürekleri dağladı! BÖRÜ 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BÖRÜ 2. son bölümü ile dün akşam ekranlardaydı. Canları pahasına mücadele eden BÖRÜ timi, silah arkadaşlarından birisini şehit vermek zorunda kalmıştır. Bölgeden kurtulduktan sonra bir Jandarma karakoluna gelen tim, burada Bahoz'un güvenli bir alana yerleştirmiştir. İşte, tüm bunların ekrana geldiği BÖRÜ son bölümü ve 3. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

KORNETLERLE SALDIRDILAR

Bahoz'u dargeçitten geçirerek teslim etmeye doğru ilerleyen BÖRÜ timi, güzergahlarını kimseye söylememelerine rağmen pusuya düşürülmüştür. Zırh delici etkiye sahip olan Kornet mermileri ile saldırıya geçen teröristler, Bahoz'u almak için her yolu denemiştir. Turan'ın kıvrak zekası ile son anda kurtulan BÖRÜ timi, Jandarma birliğine giderek Bahoz'u güvenli bir alana getirmiştir. Yakıt ikmali ve kişisel ihtiyaçların giderilmesinin ardından yola çıkmaya hazırlanan tim, teröristlerin köye geldiğini duymuştur. Köyde büyük bir mücadele veren BÖRÜ timi, teröristlerin büyük bir çoğunluğunu öldürmüştür. Ancak operasyon esnasında Asena'nın silahından çıkan kaza kurşunu nedeniyle bir çocuk da hayatını kaybetmiştir.

KORNET MERMİSİ NEDİR?

Rusya'da bulunan KBP Endüstriyel Tasarım Bürosu, Ekim 1994 tarihinde Kornet sistemini tanıttı ve aynı sene içerisinde Rus Ordusu hizmetine girdi. Daha ağır bir ATGM olan füze kendinden önceki araç ve üçayaktan fırlatılabilen 9K111 Fagot (NATO rapor adı AT-4 Spigot) ve 9K113 Konkurs (NATO rapor adı AT-5 Spandrel) kablo güdümlü füzelerin yerini aldı. Füze ayrıca helikopterlere karşı kullanılmaktadır. Bazı modellerinin sahip olduğu termobarik savaş başlığı sayesinde hafif zırhlı taşıt, piyade ve binalara karşı da etkili olmaktadır.