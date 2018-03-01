BÖRÜ 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümde operasyon tamam

BÖRÜ dizisi, uzun bir bekleyişin ardından ilk bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarında yerini aldı. Ailelerini, yaşantılarını evlerinde bırakıp, vatanın huzuru için mücadele eden 3450 kodlu Polis Özel Harekat (PÖH) biriminin mücadelesine tanık eden BÖRÜ dizisi, ilk bölümü ile dikkat çekti. Dağ filmininin yönetmeni Alper Çağlar ile Doruk Acar birlikteliğinde gerçekleşen çekimler 6 bölüm sürecek. Bu çekimlerin ardından ise diziye sinema filmiyle nokta koyulacak.

İLK BÖLÜM 2014 SENESİNDE BAŞLADI

BÖRÜ'nün ilk bölümü, Reina sahnesi ile başladı. 2016 yılının son gününde İstanbul'un gözde eğlence merkezlerinden Reina'ya düzenlenen terör saldırısını konu alan BÖRÜ, 2014 yılında Diyarbakır'da terörist grupla gerçekleştirilen mücadeleye geri döndü. Okulda bir grup sivili rehin alan teröristlerin elinden, masum insanları kurtarmak için harekete geçen BÖRÜ, misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Ancak bu terör eyleminin bağlantısı İstanbul'a kadar dayanmaktadır. Esenyurt'ta bir binada kaldığı öğrenilen gruba operasyon düzenleyen BÖRÜ, buradan da başarı ile çıkmıştır. Ekibin yeni hedefi ise daha derinlere inerek terör belasının kökünü kazıyabilmektir.

REİNA SALDIRISI NEDİR?

2017 İstanbul gece kulübü saldırısı ya da Ortaköy saldırısı, 1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde bulunan Reina adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlendi. Saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR

Her bölümü 1 saat sürecek olan BÖRÜ'nün ilk bölümü, kaçıranlar için bir kez daha yayınlandı. Saat 20.00'da başlayan dizi, 21.00 civarında sona erdi. Kısa bir reklam arasının ardından ilk bölüm bir kez daha yayınlandı. Bir sonraki bölümü 7 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan dizinin 2. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

ASLA PES ETMEYENLERİN ÖYKÜSÜ

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.