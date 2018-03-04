BÖRÜ 1. bölüm sonrası 2. bölüm fragmanı ile ekrana geldi

BÖRÜ dizisi 2. bölüm fragmanı ile yayın hayatına devam ediyor. 3450 telsiz koduna sahip Polis Özel Harekat Timi'nin verdiği mücadeleyi ele alan BÖRÜ, ilk bölümü ile geçtiğimiz çarşamba ekrana gelmişti. Teröristlere aman vermeyen timin, kişisel hayatları da dizinin işlenen konuları arasında yer alıyor. İşte, BÖRÜ dizisinin 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Her bölümüne bir isim verilen BÖRÜ'nün 2. bölümü 'Kar Gibi Beyaz' adı altında yayınlanacak. İlk bölümde İstanbul'a kadar uzayan operasyonun ucunu bırakmayan BÖRÜ, başarıyla tamamladıkları görevlerinin ardından ait oldukları kırsala geri dönmüştür. İşte, yeni bölümün fragmanı;

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

BÖRÜ'nün ilk bölümü, Reina sahnesi ile başladı. 2016 yılının son gününde İstanbul'un gözde eğlence merkezlerinden Reina'ya düzenlenen terör saldırısını konu alan BÖRÜ, 2014 yılında Diyarbakır'da terörist grupla gerçekleştirilen mücadeleye geri döndü. Okulda bir grup sivili rehin alan teröristlerin elinden, masum insanları kurtarmak için harekete geçen BÖRÜ, misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Ancak bu terör eyleminin bağlantısı İstanbul'a kadar dayanmaktadır. Esenyurt'ta bir binada kaldığı öğrenilen gruba operasyon düzenleyen BÖRÜ, buradan da başarı ile çıkmıştır. Ekibin yeni hedefi ise daha derinlere inerek terör belasının kökünü kazıyabilmektir.