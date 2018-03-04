BÖRÜ 1. bölüm sonrası 2. bölüm fragmanı ile ekrana geldi

BÖRÜ dizisi 2. bölüm fragmanı ile yayın hayatına devam ediyor. 3450 telsiz koduna sahip Polis Özel Harekat Timi'nin verdiği mücadeleyi ele alan BÖRÜ, ilk bölümü ile geçtiğimiz çarşamba ekrana gelmişti. Teröristlere aman vermeyen timin, kişisel hayatları da dizinin işlenen konuları arasında yer alıyor. İşte, BÖRÜ dizisinin 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Her bölümüne bir isim verilen BÖRÜ'nün 2. bölümü 'Kar Gibi Beyaz' adı altında yayınlanacak. İlk bölümde İstanbul'a kadar uzayan operasyonun ucunu bırakmayan BÖRÜ, başarıyla tamamladıkları görevlerinin ardından ait oldukları kırsala geri dönmüştür. İşte, yeni bölümün fragmanı;
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
BÖRÜ'nün ilk bölümü, Reina sahnesi ile başladı. 2016 yılının son gününde İstanbul'un gözde eğlence merkezlerinden Reina'ya düzenlenen terör saldırısını konu alan BÖRÜ, 2014 yılında Diyarbakır'da terörist grupla gerçekleştirilen mücadeleye geri döndü. Okulda bir grup sivili rehin alan teröristlerin elinden, masum insanları kurtarmak için harekete geçen BÖRÜ, misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Ancak bu terör eyleminin bağlantısı İstanbul'a kadar dayanmaktadır. Esenyurt'ta bir binada kaldığı öğrenilen gruba operasyon düzenleyen BÖRÜ, buradan da başarı ile çıkmıştır. Ekibin yeni hedefi ise daha derinlere inerek terör belasının kökünü kazıyabilmektir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün