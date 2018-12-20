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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum'un biyografisi

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Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum'un biyografisi

Online yayın platformu üzerinden tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşturduğu ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un (Hakan: Muhafız) kadrosuna 2. sezonda dahil olacak Boran Kuzum'un kim olduğu merak konusu oldu.  Peki, Boran Kuzum kimdir?

Fantastik drama türündeki Hakan: Muhafız’da rol alacak Boran Kuzum'un daha önce yer aldığı projeleri ve özel yaşamını merak eden vatandaşlar, internette yaptıkları araştırmalarla 'Boran Kuzum kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Boran Kuzum hakkında tüm detaylar...

1 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Üniversitesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı.

Televizyon dünyasına ilk adımını 2015 yılında "Analar ve Anneler" dizisiyle atmıştır. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Kanal D ekranlarında yayınlanan, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı "Vatanım Sensin" dizisinde oynadığı "Leonidas Papadopoulos" karakteri ile yapmıştır.

Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda “Treplev” karakterini canlandırmıştır.

Genç oyuncu son olarak, Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un (Hakan: Muhafız) 2. sezonu ile dizinin kadrosuna dahil olmuştur.

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