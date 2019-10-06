Bloklamak ne demek? O Ses Türkiye’deki bloklama butonu nedir?
O Ses Türkiye yeni sezonu yenilikleriyle başladı. Murat Boz, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin yer aldığı O Ses Türkiye'nin bu yılki formatına bloklama da eklendi. Peki, bloklama ne demek? O Ses Türkiye’deki bloklama butonu nedir?
Yıllardır aynı formatta devam eden O Ses Türkiye'ye rekabeti kızıştıracak bir uygulama getirildi. O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Evet arkadaşlar, bu sene uygulamamız var. Jürimizin sayılı hakkı var, isterse diğer jüri üyesini bloklayabiliyor. Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı."
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