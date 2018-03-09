Bizimkiler dizisi ne zaman bitti? Bizimkiler dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Bir apartmanda oturan, yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamını, birbirleriyle ilişkilerini ve eksen ailenin, iş ve akrabalık ilişkilerini konu alan dizi yayınladığı 1989-200 yıllarında en çok izlenen ve gündemi belirleyen bir yapım olmuştu. Toplam 465 bölüm yayınlan ve birçok ilke imza atan sevilen dizi Bizimkiler'de rol alan birçok usta oyuncu yakın dönemde hayata veda etti. İşte bir döneme damga vuran efsane dizi Bizimkiler dizisi ve oyuncuları hakkında her şey...

Bizimkiler, "Muhasebeci Ergun", "Kapıcı Cafer", "Apartman Yöneticisi Sabri Bey", "Tahtakafa Raşit", "Tak Tak Sedat" ve daha birçok unutulmaz karakterle 90'lı yıllarda hepimizin unutmadığı bir diziydi. Bugün bile tekrar bölümleri oldukça rağbet gören dizide Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Rutkay Aziz, Halit Akçatepe, Ayşe Kökçü ve birçok başarılı oyuncu rol almış ve insanların hayatına dokunmuştur.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Kadıköy'deki apartman halen Bizimkiler'in sadık takipçileri tarafından ziyaret ediliyor. Bizimkiler 465 bölüm, toplam 5 bin 60 dakika yayımlandı. Teknik ekip 2.325 günü sette geçirdi. Çekimlerde 5 bin kasede 2 bin 500 saatlik kayıt yapıldı.

BİZİMKİLERİN KONUSU

Dizi, aynı apartmanda oturan, yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin günlük ve rutin yaşamını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve eksen ailenin, iş ve akrabalık bağlarını konu etmektedir. Apartmanın beceriksiz ama titiz, herkesi ve her şeyi denetim altında tutmaya çalışan yöneticisi Sabri bey; kapıcılığı küçük avantalarla besleyerek kazanç kapısı haline getirmiş, bunun yanında dışarıda çevirdiği işlerle de köşe dönmeye çalışan, kapıcı Cafer’le her gün sürtüşmektedir. Bütün dizi boyunca süren bu çekişmenin yanında apartmanda yaşayan ailelerin ilişkileri ve yaşamları da dizi boyuncu ekrana getirilmiştir.

BİZİMKİLER OYUNCULARI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2002 yılında, yayınlanan 465 bölümün ardından ekranlara veda eden Bizimkileri dizisinin oyuncularının bir kısmı diziden sonra da televizyon dünyasında boy göstermişken bazıları ise yeni bir projede yer alamamış ve iş bulmaka zorluk çekmiştir. Dizide rol alan birçok oyuncu artık hayatta değil, hayatta olan oyuncular ise yaşantısına bir şekilde devam ediyor.

Dizinin bitmesinin ardıdan hayatını kaybeden oyuncular ve oynadıkları karakterler şunlar;

Yakan Okay (Nazım) - 1993 yılında dizi devam ederken vefat etti

Orhan Çağman (Hüsnü) - 1997 yılında dizi devam ederken vefat etti

Güzin Özipek (Leyla) - 2000 yılında dizi devam ederken vefat etti

Latife Saruhan (Suna) - 2001 yılında dizi devam ederken vefat etti

Savaş Yurttaş (Hüseyin) - 2002 yılında vefat etti

Mehmet Akan (Sabri) - 2006 yılında vefat etti

Oktay Sözbir (Halil) - 2006 yılında vefat etti

Savaş Dinçel (Şükrü) - 2007 yılında vefat etti

Aykut Oray (Yavuz) - 2009 yılında kalp krizi nedeniyle vefat etti

Erdinç Dinçer (Ergun) - 2010 yılında vefat etti

Sadık Türken (Asım) - 2010 yılında vefat etti

Güngör Erbayık (Nimet) - 2012 yılında vefat etti

Erdoğan Tuncel (Raşit) - 2012 yılında vefat etti

Selçuk Uluergüven (Davut) - 2014 yılında vefat etti

Halit Akçatepe - 2017 yılında vefat etti

Ercan Yazgan (Cafer) - 2018 yılının Mart ayından hayatını kaybetti

Dizide yer alan diğer usta isimler ise rol aldıkları film dizilerle kariyerlerine devam ediyor.

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