Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler? İşte Bizim Köyün Şarkısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu
2018 yılında vizyona giren Bizim Köyün Şarkısı filmi, televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Köyüne geri dönen bir babanın ve oğlunun yeni hayatlarına alışma sürecini eğlenceli bir şekilde ele alan film, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimlerdir? İşte, Bizim Köyün Şarkısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilen bilgiler.
Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'ın oturduğu aile komedisi türünde yer alan Bizim Köyün Şarkısı filmi televizyon ekranlarında bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Muğla'da gerçekleşen filmde, Güldüy Güldür'ün çocuk oyuncuları yer alıyor. İşte, filmle ilgili detaylar.
FİLMİN OYUNCULARI KİMLER
Güldür Güldür yazar ekibinin kaleminden çıkan Bizim Köyün Şarkısı filminde Tansel Öngel, Sezai Aydın, Dora Dalgıç, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler gibi oyuncular yer alıyor.
FİLMİN KONUSU NE?
İstanbul’da yaşayan Çınar’ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?
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