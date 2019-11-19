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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler? İşte Bizim Köyün Şarkısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

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Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler? İşte Bizim Köyün Şarkısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren Bizim Köyün Şarkısı filmi, televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Köyüne geri dönen bir babanın ve oğlunun yeni hayatlarına alışma sürecini eğlenceli bir şekilde ele alan film, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimlerdir? İşte, Bizim Köyün Şarkısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilen bilgiler.

Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'ın oturduğu aile komedisi türünde yer alan Bizim Köyün Şarkısı filmi televizyon ekranlarında bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Muğla'da gerçekleşen filmde, Güldüy Güldür'ün çocuk oyuncuları yer alıyor. İşte, filmle ilgili detaylar.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER

Güldür Güldür yazar ekibinin kaleminden çıkan Bizim Köyün Şarkısı filminde Tansel Öngel, Sezai Aydın, Dora Dalgıç, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler gibi oyuncular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

İstanbul’da yaşayan Çınar’ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

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