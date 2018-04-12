Bizim Hikaye’nin Ayşe’si Beren Gökyıldız kimdir?
Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncu ödülüne layık görülen Beren Gökyıldız, Fox Tv dizisi Bizim Hikaye’nin kadrosuna dahil oldu. Küçük yaşta başarılı performansı ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, 29.bölüm itibariyle kadroda olacak. Peki Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında?
Küçük yaşta başarılı performansı ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatan “Bizim Hikaye” dizisine dahil oldu. Beren Gökyıldız; Minibol’ların okuluna yeni gelen yaramaz öğrencinin yanı sıra, Fikret’in gönlünü kaptırdığı Ayşe karakterine hayat verecek. İşte küçük yaşta büyük bir kitleye ulaşmayı başaran Beren Gökyıldız’ın hayatına ilişkin bilgiler!
Ailesinin tek çocuğu olan Beren Gökyıldız, 2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu.
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