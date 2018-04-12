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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
12.04.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Bizim Hikaye’nin Ayşe’si Beren Gökyıldız kimdir?

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Bizim Hikaye’nin Ayşe’si Beren Gökyıldız kimdir?

Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncu ödülüne layık görülen Beren Gökyıldız, Fox Tv dizisi Bizim Hikaye’nin kadrosuna dahil oldu. Küçük yaşta başarılı performansı ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, 29.bölüm itibariyle kadroda olacak. Peki Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında?

Küçük yaşta başarılı performansı ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini anlatan “Bizim Hikaye” dizisine dahil oldu. Beren Gökyıldız; Minibol’ların okuluna yeni gelen yaramaz öğrencinin yanı sıra, Fikret’in gönlünü kaptırdığı Ayşe karakterine hayat verecek. İşte küçük yaşta büyük bir kitleye ulaşmayı başaran Beren Gökyıldız’ın hayatına ilişkin bilgiler!

Ailesinin tek çocuğu olan Beren Gökyıldız, 2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu.

 

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