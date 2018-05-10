Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında duygulandıran haber
Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadroya sonradan dahil olan Ayşen Gruda’nın sahnelerinin dikkat çektiği Bizim Hikaye 33. bölüm fragmanında duygusal anlar yaşanıyor. Yeni bölümde velayet sorunu çözülmesi rahat bir nefes alan Elibollar, Şükran’la ilgili şoke edici haberler alıyorlar. İşte Bizim Hikaye 33. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair kısa bir özet!
Her hafta başka bir maceranın yaşandığı Bizim Hikaye’nin 33. Bölüm fragmanıyla ilk ipuçları geldi. 10 Mayıs tarihli yeni bölümde Elibollar, aldıkları haber sonrasında büyük bir mutluluk yaşıyor. Fikri’nin çaldığı parayı geri veremeyeceğini Aysel, çocukların velayetini kendi üzerine alıyor. Anneler Günü’nü keyifli bir şekilde geçirmek isteyen çocuklar, Şükran’la ilgili aldıkları haberle sarsılıyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölümünden görüntüler!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Servet ve Ömer’in birlikte bir işler çevirdiğini gören Barış, olan biteni ortaya çıkarmakta kararlıdır. Ömer bu işin içinden de sıyrılmanın bir yolunu bulacak mıdır? Barış, Filiz’i Ömer’den uzaklaşması için ikna etmeye çalışır fakat Filiz işini kaybetmek istemez. Bu durum Filiz ve Barış arasında çeşitli sorunların doğmasına neden olur.
Fikri, yanına Şeyma’yı da alıp Şükran’ı aramaya koyulur. Şükran’a önce Ömer mi yoksa Şeyma hanımın da yardımıyla Fikri mi ulaşabilecektir.
Herkes çocuk hizmetlerinden gelecek haberi heyecanla beklerken Aysel olaya el koymaya karar verir. Fikri’nin çaldığı parayı geri veremeyeceğini de anlayan Aysel onu affeder ama bu defa da oğlunda çok zor bir isteği vardır.
Tülay’ın hamile olduğunu öğrenen Tufan sevinçten havalara uçar. Bakmak zorunda kalacağı ailesi için daha çok para kazanmanın yollarını ararken başını belaya sokacaktır. Çocuklar, Anneler Günü’nde hem Aysel’e hem de Filiz’e tatlı bir sürpriz yaparak onları mutlu ederler. Hep birlikte Filiz’in anneler gününü kutlarken Şükran’la ilgili şoke edici haberler alırlar. Elibollar kendilerini yine karmaşık durumların içinde bulmak üzeredir…y
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