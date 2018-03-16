Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Cemal Toktaş göründü

Bizim Hikaye’nin 15 Mart tarihli son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Perşembe günleri yayınlanan trajikomik aile dizisinin son bölümünde Barış’ın mahalleye dönmesi Cemil’i tedirgin etti. Önce tayinini iptal ettirmesi gereken Cemil, son yaşanan olaylarla Elibollara daha da yakınlaşma fırsatı buldu ancak Filiz ve Barış aşkına engel bu kez yalnızca Cemil değildi. Yeniden Barış’ı elde etmekte kararlı olan Hülya, Filiz’in karşısına çıktı. Finale ‘beraber olduk’ cümlesi damga vurdu. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanına ise kadroya dahil olan isim dikkat çekti. Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz’in paylaştığı Bizim Hikaye’nin kadrosuna Cemal Toktaş katıldı. Peki en son Meryem’in kadrosunda yer alan Cemal Toktaş, dizideki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte yeni bölümden görüntüler!
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esra ve Hikmet’in başına gelenler herkesi çok korkutur. Filiz artık Hikmet’le aralarındaki ilişkinin son bulacağını Esra’ya kesin bir dille söyler. Esra da Hikmet’le bağını kesme kararı alır. Fakat bunun tek sebebi Filiz’in baskıları değildir, Esra Asım’dan hamiledir.
Yeliz’in sırları aileye bir kez daha bela olur. Yeliz’in sakladığı elmasları arayan adamlar aileyi tehdit eder. Elibollar ise adamların neden peşlerinde olduğunu anlayamazlar. Yeliz’in karanlık geçmişi ailenin peşini kolay bırakmayacak gibidir.
Ölmekten son anda kurtulan Fikri’nin keyfi yerindedir. Üstüne bir de röportajdan aldığı para da eklenince daha da mutlu olur. Fakat hatalarından ders çıkarmayan Fikri, yine sağlığıyla oynamaya devam eder.
Hikmet, girdiği borcu ödemek için boyundan büyük işlere kalkışır. Aşkından hala vazgeçmeyen Hikmet, Esra’dan aldığı şok edici haberle sarsılır. Tüm bu problemlerin altında ezilen Hikmet korkunç bir karar verir.
Barış’ın mahalleye dönmesi Cemil’i tedirgin eder. Fakat Cemil de kalmakta kararlıdır. Önce tayinini iptal ettirmesi gereken Cemil, son yaşanan olaylarla Elibollara daha da yakınlaşma fırsatı bulur.
Ferda’dan iyice bıkan Tülay ve Tufan Ferda’nın gizlediği bir şeyi öğrenince, evde dengeler değişir. Tülay sonunda Ferda’dan kurtulacak mıdır?
Barış, Hülya ile arasına mesafe koymaya karar verir. Fakat Barış’ın tek sorunu bu değildir. Rest çektiği babasını hayatından tamamen çıkarmak için babasının istediği parayı toplaması gerekmektedir.
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