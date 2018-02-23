Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fikri öldü mü?

Bir ailenin zorlu yaşamını trajikomik bir şekilde aktaran Bizim Hikaye’nin son bölümü hafızalardaki yerini korurken fragman sorgulamaları da başladı. Son bölümde Elibol Ailesi, Fikri’nin başına gelenler ardından kahroldu. Gerekli karaciğer nakli yapılamadığı gibi böbreği de organ mafyası tarafından çalınan Fikri Elibol için zaman daralırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Aynı hastanede bulunan bir çocuğun organları Fikri’nni hayatını kurtardı ancak final sahnesinde beklenmedik bir şey oldu. Barış’ı başka bir kızla samimi bir şekilde yakalayan Filiz’in tepkisi önümüzdeki hafta belli olacak. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşmektedir. Bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kalır. Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır.
Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?
Filiz, hala o yokmuş gibi davranan Barış’la konuşmanın yollarını aramaktadır. Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?
Esra ile kaçma planları yapan Hikmet inadı bırakmaz. Ailesini karşısına alan Hikmet, Esra’yı da zor durumda bırakır. Esra ise karmaşık duygular içerisindedir. Acaba Hikmet bu imkânsız aşktan vazgeçecek midir?
Ferda’ya bakmak zorunda kalan Tülay, bir yandan da Filiz’e destek olmaya çalışır. Ferda ise Tülay ve Tufan’ın sinirlerini daha da zorlamaktadır. İki kadın arasında kalan Tufan iyice zorlanmaya başlar.
Babasını kaybetme korkusu taşıyan Filiz, bir yandan da ailesindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yeni yaşamına git gide alışan Barış ise, Filiz ve Cemil’in birbirlerine gerçekten yakınlaştığına inanmaya başlar.
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