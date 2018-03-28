Bizim Hikaye yeni bölüm 3. fragmanında Barış ringe çıkıyor
Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Bizim Hikaye27. bölümünde babasıyla yeniden yüzleşen Barış, kendi hayatını tehlikeye atıyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. 29 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bizim Hikaye 27. bölümünde Şeyma ile evlenmeye karar veren Fikri, bir kez daha Şükran ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan Barış, bir kez daha babasıyla sert bir yüzleşme yaşıyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları!
Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız eder. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.
Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişir. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna eder. Fakat Ömer’in niyeti farklıdır. Asım’ın korkusuyla yaşayan Hikmet için bir çıkar yol arayan Filiz, bir kez daha Ömer’in tavsiyesine uyar. Ancak bu tavsiye Hikmet’in pek de hoşuna gitmeyecektir. Hikmet’in güvenliğini sağlamak için gereken parayı toplamak için Rahmet tekrar dövüşmeye başlar ancak işi bu kez kolay olmayacaktır. Başını iyice belaya soktuğunda Barış yardımına koşar.
Bu sırada Zeynep’in babasını aramaya koyulan Tufan, Yeliz’in karanlık geçmişini ve Zeynep’in gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarabilecek midir?
Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı Müjde ile derttedir. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters teper. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmektedir fakat Müjde henüz son hamlesini yapmamıştır.
Babasıyla yeniden yüzleşen Barış, ona boyun eğmemekte kararlıdır. Bir yandan babasına olan borcuna çözüm arayan, bir yandan da Filiz’i Ömer konusunda ikna etmeye çalışan Barış, kendini büyük bir tehlikenin içinde bulacaktır.
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