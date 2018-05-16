Bizim Hikaye 34. bölüm fragmanında Şeyma, Fikri'yi kaptırmamaya kararlı
Bizim Hikaye dizisi yayınlanan 34. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. İşte, Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bizim Hikaye dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. İşte, Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak Şükran’ın planları bambaşkadır ve zengin olma hayallerine Fikri’yi de ortak eder.
Diğer yandan babaannenin varlığı Filiz ve Rahmet’i rahatlatmış, kendini ilk kez evin kızı gibi hisseden Filiz, Barış’la birlikte zaman geçirebilmenin keyfini çıkarır. Fakat onların yokluğunda kader ağlarını örecek ve bu kez felaket minibollardan gelecektir.
Barış ve Tufan ise gizlice Ömer’in gizli yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Filiz bir badireyi atlatırken bir diğerine düşeceğinden habersizdir...
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