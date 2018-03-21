Bizim Hikaye 26. bölüm fragmanında Filiz yıkılıyor
Bizim Hikaye dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. İşte, Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bizim Hikaye dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. İşte, Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. Bu sırada çalıştığı dükkan satılır Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. Bir çok ortak noktaları olan Ömer ve Filiz arasında kısa zamanda bir arkadaşlık gelişir.
Bu ilişki Barış’ın kıskançlığa kapılmasına sebep olur. İki aşığın araları giderek açılır. Cemil ise, kendisine kurulan bir tuzakla mesleğini kaybetme riski yaşamaktadır...
Diğer yanda Fikri Şeyma’yla evlenebilmek için Şükran’dan boşanmaya çalışırken asıl engel beklemediği bir yerden, Müjde’den gelir. Annesinin evlenmesini istemeyen Müjdeyle Fikri arasında savaş başlar. Rahmet ise Hikmet’in açtığı borçları temizlemeye çalışırken başını belaya sokacaktır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Esra ve Hikmet’in başına gelenler herkesi çok korkutur. Filiz artık Hikmet’le aralarındaki ilişkinin son bulacağını Esra’ya kesin bir dille söyler. Esra da Hikmet’le bağını kesme kararı alır. Fakat bunun tek sebebi Filiz’in baskıları değildir, Esra Asım’dan hamiledir.
Yeliz’in sırları aileye bir kez daha bela olur. Yeliz’in sakladığı elmasları arayan adamlar aileyi tehdit eder. Elibollar ise adamların neden peşlerinde olduğunu anlayamazlar. Yeliz’in karanlık geçmişi ailenin peşini kolay bırakmayacak gibidir.
Ölmekten son anda kurtulan Fikri’nin keyfi yerindedir. Üstüne bir de röportajdan aldığı para da eklenince daha da mutlu olur. Fakat hatalarından ders çıkarmayan Fikri, yine sağlığıyla oynamaya devam eder.
Hikmet, girdiği borcu ödemek için boyundan büyük işlere kalkışır. Aşkından hala vazgeçmeyen Hikmet, Esra’dan aldığı şok edici haberle sarsılır. Tüm bu problemlerin altında ezilen Hikmet korkunç bir karar verir.
Barış’ın mahalleye dönmesi Cemil’i tedirgin eder. Fakat Cemil de kalmakta kararlıdır. Önce tayinini iptal ettirmesi gereken Cemil, son yaşanan olaylarla Elibollara daha da yakınlaşma fırsatı bulur.
Ferda’dan iyice bıkan Tülay ve Tufan Ferda’nın gizlediği bir şeyi öğrenince, evde dengeler değişir. Tülay sonunda Ferda’dan kurtulacak mıdır?
Barış, Hülya ile arasına mesafe koymaya karar verir. Fakat Barış’ın tek sorunu bu değildir. Rest çektiği babasını hayatından tamamen çıkarmak için babasının istediği parayı toplaması gerekmektedir.
Filiz, babasının sağlığına kavuşmasıyla rahat bir nefes alacağını düşünürken; Hikmet’in başına gelenler ve Yeliz’in belalıları onu yine zor duruma sokar. Filiz, tüm bu sorunların arasından sıyrılıp yeniden mutlu olabilecek midir?
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