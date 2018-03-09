Bizim Hikaye 25. bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye’nin olaylı son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman yayınlandı. 8 Mart tarihli Bizim Hikaye 24. bölümünde Filiz ve Barış arasındaki kriz devam ederken; Hikmet, Esra’ya çocuk olmadığını kanıtlamanın derdiyle sonunu kestiremediği tehlikeli bir yola girdi. Finalde çıkan yangın ise Filiz ve Barış’ı bir kez daha yan yana getirdi. Tüm bu gelişmelerin hemen ardından yayınlanan Bizim Hikaye 25. bölüm fragmanına ise patlayan silah damga vurdu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikri’nin ameliyattan sağlam bir şekilde çıkmasıyla Elibol Ailesi’nin üstündeki kara bulutlar biraz dağılmış gözükmektedir. Fakat tam bu sırada Yeliz’in Zeynep’e veda ederek ortadan kaybolması ve başına gelenlerle aslında daha sıkıntılı bir döneme girilecektir. Fikri ise bir kez daha kefeni yırtmanın keyfiyle kendisinin Allah’ın sevdiği kulu olduğuna kesin kanaat getirmiştir. Bu sırada hikayesine ilgi gösteren bir muhabir ile bir maceranın içine dalar.

Barış ile Filiz arasındaki duvar Barış’ın aldığı kararları ciddi şekilde etkilemeye başlar. Bu durum Hülya ile yakınlaşmasına ve ileride pişman olacağı şeyler yapmasına sebep olur. Tüm bunlar olurken annesinin yaşananlar için babasından özür dilemesini istemesi de eklenince Barış iyiden allak bullak olur. Babasıyla olan görüşmesinde öğrendikleriyle hayatı iyiden karmaşık hale gelir.

Bir telefonla işini kaybeden Filiz güzel bir sürprizle kuru temizlemecide yeni bir iş bulur. Tufan’a olan tavrı devam eden Tülay bu süreçte Filiz’in en büyük destekçisidir. Dengesiz tavırlarıyla Esra da dahil olmak üzere herkesin sabrını taşırmaya başlayan Hikmet; Esra’ya çocuk olmadığını kanıtlamanın derdiyle sonunu kestiremediği tehlikeli bir yola girer. Bu yolun sonunda ise Asım’ın Esra ile kendisine hazırladığı korkunç son vardır.