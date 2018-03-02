Anneleri tarafından terk edilen altı kardeşin yaşadığı zorlukları trajikomik bir şekilde aktaran Bizim Hikaye’nin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. En son 22 Şubat Perşembe günü ekrana gelen Bizim Hikaye’nin 24. bölüm fragmanı kısa sürede paylaşıldı ancak beklenilen tarihte yayınlanmadı. 1 Mart Perşembe günü yeni bölüm yerine tekrarla karşılaşan izleyiciler tarihi merak ediyor. Peki Bizim Hikaye 24. bölüm ne zaman? Yeni bölüm hangi gün?



Fox Tv yayın akışından çıkartılan Bizim Hikaye’nin yeni bölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güzel oyuncu Hazal Kaya’nın 5 kardeşin ablası Filiz’e hayat verdiği Bizim Hikaye’nin 8 Mart Pazar günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.





Yeni bölüm fragmanına bakılırsa; Filiz ve Barış arasındaki gerilim devam ediyor. Babasını kurtardığı için teşekkür etmek istediği Barış’ı başka bir kadınla samimi bir şekilde gören Filiz’den sert bir tepki geliyor. Elibol ailesinden uzak durmak için tıp fakültesine geri dönen Barış’tan da rest geliyor.