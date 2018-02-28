Bizim Hikaye 24. bölüm fragmanında sert yüzleşme

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken beklenen görüntüler geldi. Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bizim Hikaye’nin 22 Şubat tarihli son bölümünde Fikri’nin ölüm kalım savaşı ön plana çıktı. Filiz’in boşanmaktan vazgeçmesi ardından kendisini geri çekme kararı alan Barış, Fikri’nin rahatsızlığı nedeniyle Elibol ailesiyle yeniden karşı karşıya geldi. Filiz'in aklının hala Barış'ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz'in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye attı. Son bölüm finalinde Fikri son anda kurtarılırken; Barış’a teşekkür etmek isteyen Filiz, tanık olduğu manzarayla şok oldu. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde. İşte Bizim Hikaye 24. bölümünden görüntüler!



Geçtiğimiz hafta Barış'ı hastanede bir kadınla samimi şekilde yakalayan Filiz, kıskançlık krizine giriyor. Kendisine Elibol Ailesi’nden uzakta kalma sözü veren Barış ve onu anlamadığı için kızgın olan Filiz arasında sert bir yüzleşme yaşanıyor.