Bizim Hikaye 24. bölüm fragmanında Barış ciddi kararlar almaya başlıyor

Bizim Hikaye dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikri’nin ameliyattan sağlam bir şekilde çıkmasıyla Elibol Ailesi’nin üstündeki kara bulutlar biraz dağılmış gözükmektedir. İşte, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Fikri’nin ameliyattan sağlam bir şekilde çıkmasıyla Elibol Ailesi’nin üstündeki kara bulutlar biraz dağılmış gözükmektedir. Fakat tam bu sırada Yeliz’in Zeynep’e veda ederek ortadan kaybolması ve başına gelenlerle aslında daha sıkıntılı bir döneme girilecektir. Fikri ise bir kez daha kefeni yırtmanın keyfiyle kendisinin Allah’ın sevdiği kulu olduğuna kesin kanaat getirmiştir. Bu sırada hikayesine ilgi gösteren bir muhabir ile bir maceranın içine dalar.
Barış ile Filiz arasındaki duvar Barış’ın aldığı kararları ciddi şekilde etkilemeye başlar. Bu durum Hülya ile yakınlaşmasına ve ileride pişman olacağı şeyler yapmasına sebep olur. Tüm bunlar olurken annesinin yaşananlar için babasından özür dilemesini istemesi de eklenince Barış iyiden allak bullak olur. Babasıyla olan görüşmesinde öğrendikleriyle hayatı iyiden karmaşık hale gelir.
Bir telefonla işini kaybeden Filiz güzel bir sürprizle kuru temizlemecide yeni bir iş bulur. Tufan’a olan tavrı devam eden Tülay bu süreçte Filiz’in en büyük destekçisidir. Dengesiz tavırlarıyla Esra da dahil olmak üzere herkesin sabrını taşırmaya başlayan Hikmet; Esra’ya çocuk olmadığını kanıtlamanın derdiyle sonunu kestiremediği tehlikeli bir yola girer. Bu yolun sonunda ise Asım’ın Esra ile kendisine hazırladığı korkunç son vardır.
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