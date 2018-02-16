Bizim Hikaye 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Bir ailenin yaşadığı olayları trajikomik bir şekilde aktaran Bizim Hikaye’nin 22. bölümünde bu kez pes eden isim Barış oldu. Defalarca aşkına sahip çıkan Barış, mahkemede yaşananlar ardından kendisine yepyeni bir yol çizerek bıraktığı okuluna döndü. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişti ancak Barış’ın verdiği tepki hem Filiz hem de ekran karşısındaki şok etti. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında. Peki Bizim Hikaye 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bizim Hikaye yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ulaşabilirsiniz.
Yeliz’in sakladığı sırlar artık ailenin ondan şüphelenmesine yol açar. Yeniden ailenin güvenini kazanmaya çalışan Yeliz, bunun için babasını kullanır. Fakat Yeliz’le ilgili beklenmedik bir sır daha öğrenen Tülay ve Rahmet için işler daha da karmaşıklaşacak gibidir. Hikmet, Esra’ya karşı bir şansının olduğuna inanmaya başlar. Fakat Rahmet kardeşi için endişelidir. Rahmet’in bu konuya müdahale etmesi ikisi arasında iplerin gerilmesine neden olur.
Ferda yüzünden başı yine derde giren Tufan ve Tülay’ın yardımına bu kez Cemil yetişir. Tufan artık Ferda’dan boşanıp Tülay’la eski günlerine dönebilecek midir?
Barış artık Filiz’le olan geçmişini silmek için büyük adımlar atmıştır. Tıp fakültesine dönmüştür ve oradaki eski ve yeni arkadaşlarıyla ilişkileri iyiye gitmektedir. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişir. Filiz tüm bu olanlardan sonra Barış’ın kalbini yeniden kazanabilecek midir?
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün