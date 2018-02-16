Bizim Hikaye 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Bir ailenin yaşadığı olayları trajikomik bir şekilde aktaran Bizim Hikaye’nin 22. bölümünde bu kez pes eden isim Barış oldu. Defalarca aşkına sahip çıkan Barış, mahkemede yaşananlar ardından kendisine yepyeni bir yol çizerek bıraktığı okuluna döndü. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişti ancak Barış’ın verdiği tepki hem Filiz hem de ekran karşısındaki şok etti. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında. Peki Bizim Hikaye 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ulaşabilirsiniz.



Yeliz’in sakladığı sırlar artık ailenin ondan şüphelenmesine yol açar. Yeniden ailenin güvenini kazanmaya çalışan Yeliz, bunun için babasını kullanır. Fakat Yeliz’le ilgili beklenmedik bir sır daha öğrenen Tülay ve Rahmet için işler daha da karmaşıklaşacak gibidir. Hikmet, Esra’ya karşı bir şansının olduğuna inanmaya başlar. Fakat Rahmet kardeşi için endişelidir. Rahmet’in bu konuya müdahale etmesi ikisi arasında iplerin gerilmesine neden olur.



Ferda yüzünden başı yine derde giren Tufan ve Tülay’ın yardımına bu kez Cemil yetişir. Tufan artık Ferda’dan boşanıp Tülay’la eski günlerine dönebilecek midir?

Barış artık Filiz’le olan geçmişini silmek için büyük adımlar atmıştır. Tıp fakültesine dönmüştür ve oradaki eski ve yeni arkadaşlarıyla ilişkileri iyiye gitmektedir. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişir. Filiz tüm bu olanlardan sonra Barış’ın kalbini yeniden kazanabilecek midir?