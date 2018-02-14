Bizim Hikaye 22. bölüm yeni fragmanı: Filiz vurulacak mı?

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. İlk fragmanda Filiz ve Barış’ın ameliyathanede çıkışındaki görüntüleri; 2. fragmanda ise kardeşini korumasıyla iç güdüsüyle hareket eden Filiz’in büyük bir tehlikeyle yüz yüze geldiği anlar ön plana çıkıyor. Barış artık Filiz’le olan geçmişini silmek için büyük adımlar atmıştır. Tıp fakültesine dönmüştür ve oradaki eski ve yeni arkadaşlarıyla ilişkileri iyiye gitmektedir. Fakat ikisinin yolları beklenmedik ve trajik bir şekilde kesişir. Filiz tüm bu olanlardan sonra Barış’ın kalbini yeniden kazanabilecek midir? İşte Bizim Hikaye 22. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!







Şükran’ın çocukları yeniden yüzüstü bırakması Filiz’i istemediği bir karara iter. Filiz Cemil’le evliliğini sürdürmeye mecbur kalır. Bu kararı çocukları elinde tutmasını sağlayabilecek olsa da Barış’ın pes edip her şeyden vazgeçmesine de sebep olur.

Yeliz’den gelecek karaciğeri bekleyen Fikri üst üste aldığı darbelerle sarsılır: Şükran yine onu terk etmiştir, üstelik Yeliz de ortadan kaybolmuştur. Hayata karşı umudunu yitirmeye başlayan Fikri kurtulabilecek midir?

Yeliz’in sakladığı sırlar artık ailenin ondan şüphelenmesine yol açar. Yeniden ailenin güvenini kazanmaya çalışan Yeliz, bunun için babasını kullanır. Fakat Yeliz’le ilgili beklenmedik bir sır daha öğrenen Tülay ve Rahmet için işler daha da karmaşıklaşacak gibidir.

Hikmet, Esra’ya karşı bir şansının olduğuna inanmaya başlar. Fakat Rahmet kardeşi için endişelidir. Rahmet’in bu konuya müdahale etmesi ikisi arasında iplerin gerilmesine neden olur. Ferda yüzünden başı yine derde giren Tufan ve Tülay’ın yardımına bu kez Cemil yetişir. Tufan artık Ferda’dan boşanıp Tülay’la eski günlerine dönebilecek midir?





