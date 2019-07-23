Bizans Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Bizans Oyunları filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2016 yapımı olan Bizans Oyunları’nın başrol oyuncularından biri olan Tolgahan Sayışman, film için boyattığı saçlarıyla çok konuşulmuştu. Peki, Bizans Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Gani Müjde’nin üstlendiği Bizans Oyunları filminin başrollerini Tolgahan Sayışman, Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Tuvana Türkay, Gürkan Uygun ve Ünal Yeter paylaşıyor. “Kahpe Bizans”ın devamı niteliğinde çekilen filmin adının “Kahpe Bizans 2” olması planlanıyordu, ancak ilk filmin yapımcıları isim hakkı davası açınca isim değişikliğine gidilmişti.
KONUSU
Güney Amerika’nın sıcağından ve Rio Karnavalı’nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku’da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans’ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar. Her ne kadar Bizans’ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar’ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor’u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır.
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