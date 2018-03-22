Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2018'in Gönüllüler kadrosunda mücadele eden yarışmacılardan Birsen Bekgöz'ün kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Birsen Bekgöz'ün özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve aslen nereli?
Atletizm alanındaki başarıları ile bilinen Surivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün kim olduğu son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yarışmadaki performası ve adada yaşadıkları ile adından söz ettiren Birsen Bekgöz güzel fiziği ve atletik yapısıyla gönüllüler takımının en çok dikkat çeken isimlerinden biri. İşte Survivor Birsen Bekgöz hakkında merak edilen her şey...
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz aslen Ankara kökenli bir aileden gelmektedir. Lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlayan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz üç Türkiye rekorunun sahibi ve 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.
2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı. İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan Birsen Bekgöz Acun Ilıcalı'nun sunduğu Survivor 2018 kadrosunda yer almaktadır.
Survivor 2018'de geride kalan haftalarda 5 oyunda mücadele eden Birsen Bekgöz, 31 puanla 20. sırada bulunuyor.
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