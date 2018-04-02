Birsen Bekgöz kimdir? Survivor Birsen Bekgöz kaç yaşında?
Survivor 2018'in Gönüllüler takımında mücadele eden favori yarışmacılardan Birsen Bekgöz'ün kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Birsen Bekgöz'ün özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve aslen nereli?
Yarışmada gösterdiği performansla adından söz ettiren Birsen Bekgöz'ün kim olduğu son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yarışmadaki performansı ve adada yaşadıkları ile dikkatleri çeken Birsen Bekgöz güzel fiziği ile de gönüllüler takımının en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Survivor'un iddialı yarışmacılarından olan Birsen Bekgöz hakkında merak ettiği konuları araştıran vatandaşlar, Birsen Bekgöz hakkına bilgi edinmek istiyor. İşte Survivor Birsen Bekgöz hakkında merak edilen her şey...
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.
Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.
2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan Birsen Bekgöz Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2018 kadrosunda yer almaktadır.
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