Birsen Bekgöz kimdir? Kaç yaşındadır?
Birsen Bekgöz kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Survivor 2018'in bitmesinin ardından tatile çıkan yarışmacılardan Birsen Bekgöz, Nihat Doğan ile el ele görüntülendi ve ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Kaç yaşındadır?
1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.
Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.
2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.
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