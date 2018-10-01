Birce Akalay'ın yeni dizisi Ağlama Anne'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan "Ağlama Anne" ise 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara “merhaba” diyecek.



OYUNCULARA İLİŞKİN BİLGİLER



BİRCE AKALAY



Birce Akalay 19 Haziran 1984’te İstanbul’da doğmuştur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Küçük Ağa, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli ve Yer Gök Aşk dizilerinin kadrosunda yer aldı.



ÖZLEM YILMAZ

Özlem Yılmaz, 17 Temmuz 1986 tarihinde, Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri tiyatro sanatçısı olmak isteyen Yılmaz, liseyi bitirmesinin ardından bu isteğini gerçekleştirmek için ünlü tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter'den özel ders almaya başladı ardındanMüjdat Gezen Sanat Okulu'na kayıt oldu ve de 2006 yılında Actor Studio bölümünden başarıyla mezun oldu.



İlk olarak 2006 yılında vizyona giren Karagümrük Yanıyor adlı yapım ile adını duyuran Özlem Yılmaz, daha sonra ATV'de yayınlanan drama dizisi Unutulmaz'ın kadrosunda yer aldı. Serhan Yavaş ve Sinem Öztufan ile beraber başrollerinde yer aldığı Unutulmaz'da ablasının nişanlısına aşık olan Eda adlı bir genç kızı canlandıran Yılmaz, başarılı oyunculuğu ile özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.



2012 yılının sonlarında çekilen ve yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği başrolünü Volkan Keskin'in oynadığı Karaoğlan adlı filmde de rol aldı.

24 Eylül 2013'te atv'de yayınlanmaya başlayan "Kaçak" dizisinde oynadı.



23 Ocak 2015 tarihinde Atv'de başlayan "Kara Ekmek" adlı dizide başrolde olmak üzere rolleri paylaştıkları Engin Hepileri, Altan Erkekli, Ahmet Levendoğlu, Ushan Çakır, Gülçin Santırcıoğlu, Anıl İlter, Başak Daşman, Elif Can Ongurlar ile dizide oynadı. Özlem Yılmaz,9 Kasım 2013 tarihinde Ahmet Ayar ile evlendi. 8 mayıs 2015 tarihinde boşandı.



CANSEL ELÇİN KİMDİR?



Oyuncu Cansel Elçin, 20 Eylül 1973'te doğdu. İlk ve orta eğitimini Paris’te Lycee Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu.

Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti.

Gerard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent'te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra York'tan gelen ve Actor's Studio'yu kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı.

Bir gün kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Hareadlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı.



Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu'nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye'ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye'de sürdürmeye başlamış oldu.

Hatırla Sevgili adlı televizyon dizisinde başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde, 8 bin öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile, Türk sinemasına da adım atmış oldu. Oyuncu, 2011'de yayına giren Yalancı Bahar dizisinde başrol oynadı.2012'de ise Kötü Yol dizisiyle yeniden başrol olarak karşımıza çıktı. 2014'te Alper Akdeniz'in yönettiği Roya adlı kısa filmde Sema Öztürk ile başrol paylaştı.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de dünyaya geldi. 12 yaşındayken 17 ağustos 1987 tarihinde Türkiye'ye geldi. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Sonra Eskişehir soğuk geldiğinden daha sıcak bir yer olan Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı.Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2007 yılında Diyarbakır Devlet tiyatrosundan Antalya Devlet Tiyatrosuna atandı.



Selim Bayraktar, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayında harem ağası Sümbül Ağa karakterini canlandırdı ve projedeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.



23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Selim Bayraktar başrolde olarak, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yavuz Bingöl ile birlikte rol aldı. Star Tv dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Edip karakterini canlandırdı.