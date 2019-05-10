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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Birce Akalay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Birce Akalay'ın hayatı

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Birce Akalay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Birce Akalay'ın hayatı

Başarılı ve sevilen oyuncu Birce Akalay, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle magazin takipçileri Birce Akalay'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgileri sıklıkla araştırıyor. Birce Akalay, 2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Peki, Birce Akalay kimdir? İşte başarılı oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler.

Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Birce Akalay, Kanal D ekranlarında başlayacak olan Benimle Söyle yarışmasında jüri üyerlerine kaptanlık edecek. Bununla beraber, magazin takipçileri de ünlü oyuncunun hayatını merak edip sorgulamaya başladı. Peki, Birce Akalay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Birce Akalay'ın hayatı ile ilgili merak edilenler.

BİRCE AKALAY'IN HAYATI

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Yarışmanın ardından televizyon sektörüne adım atan Birce Akalay, 2004- 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sundu.

2007 yılında dizi sektörüne adım atan Birce Akalay, "Kader" ve "Senin Uğruna" adlı dizilerde rol aldı. Dizilerde aldığı rollerin ardından 2008'de vizyona giren "Son Ders" ve 2009'da vizyona giren "Nefes" filmlerinde rol almıştır.
2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen "Alayına İsyan" isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda "Zişan" rolüyle izlediğimiz Birce Akalay, 2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini canlandırdı.

Kanal D'de yayınlanan "Küçük Ağa" dizinde "Sinem" karakterini canlandıran Birce Akalay, 2015 yılında ATV'de yayınlanmakta olan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide yine başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşan Birce Akalay, ilk evliliğini 2011 yılında Murat Ünalmış ile yapmış bu evlilik 2012 yılında sonlanmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evlilikleri 17 Ocak 2017'de bitmiştir.

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