Birce Akalay kimdir ve kaç yaşındadır?
Yer aldığı projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Birce Akalay, son olarak Kanal D'de yayınlanan Benimle Söyle şarkı yarışmasının kadrosunda yer almaya başladı. Dikkat çeken oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Birce Akalay'ın hayatı, yarışmayla beraber merak konusu oldu. Peki, Birce Akalay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncunun hayatı.
"2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncülük elde ederek, televizyon dünyasında çıkış yakalayan Birce Akalay, Benimle Söyle yarışmasında jüri üyerlerine kaptanlık ediyor. Ekranlara kısa süre sonra geri dönen Akalay, sosyal medya ve internette gündeme gelmeye başladı. Birce Akalay bir dönem özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sunmuştu. İşte, Birce Akalay'ın merak edilen hayatı ve biyografisi.
BİRCE AKALAY'IN HAYATI
1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Yarışmanın ardından televizyon sektörüne adım atan Birce Akalay, 2004- 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sundu.
2007 yılında dizi sektörüne adım atan Birce Akalay, "Kader" ve "Senin Uğruna" adlı dizilerde rol aldı. Dizilerde aldığı rollerin ardından 2008'de vizyona giren "Son Ders" ve 2009'da vizyona giren "Nefes" filmlerinde rol almıştır.
2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen "Alayına İsyan" isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda "Zişan" rolüyle izlediğimiz Birce Akalay, 2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini canlandırdı.
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