Birce Akalay kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Sevilen oyuncu Birce Akalay, zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı programlar sonrası gündem oluyor. Birce Akalay'ın kim olduğunu ve özel hayatına dair ayrıntıları merak eden hayranları, ünlü oyuncu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Birce Akalay kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Birce Akalay en son hangi projede rol aldı?
Birce Akalay, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi ve filmlerin aranan yüzü olan ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kim olduğunu merak eden sevenleri internette araştırma yapıyor. Rol aldığı dizi ve filmlerde hayat verdiği karakterler sayesinde tanınan ve şöhret sahibi olan Birce Akalay hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Yarışmanın ardından televizyon sektörüne adım atan Birce Akalay, 2004- 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sundu.
2007 yılında dizi sektörüne adım atan Birce Akalay, "Kader" ve "Senin Uğruna" adlı dizilerde rol aldı. Dizilerde aldığı rollerin ardından 2008'de vizyona giren Son Ders ve 2009 Ekim aynında vizyona giren Nefes filmlerinde rol almıştır.
2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen "Alayına İsyan" isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda "Zişan" rolüyle izlediğimiz Birce Akalay, 2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini canlandırdı.
Kanal D'de yayınlanan "Küçük Ağa" dizinde "Sinem" karakterini canlandıran Birce Akalay, 2015 yılında ATV'de yayınlanmakta olan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide yine başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşan Birce Akalay, ilk evliliğini 2011 yılında Murat Ünalmış ile yapmış bu evlilik 2012 yılında sonlanmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evliliklerinin 17 Ocak 2017'de boşanmışlardır.
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