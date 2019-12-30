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Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:20,Son Güncelleme:/

Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir!

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Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir!

Azize 6. Bölümde Azize, kendisini Barbaros'un evinden götürmek isteyen Kartal'ın isteğini geri çeviriyor; fakat, ona karşı olan hislerini de saklayamıyor!

Kartal, Azize ve kardeşini Barbaros'un evinden götürmek istemektedir. Azize onun bu isteğine karşı koyar. Kardeşinin iyileşmesini bahane ettiğini düşünen Kartal asıl nedeni öğrenmeye çalışır. Azize inatla söylemez. Bu sırada Kartal inatlaşan Azize'yi sırtına yüklediği gibi kapıya götürmek ister. Azize bu davranışından dolayı hoşnut olsa da ondan kurtulmayı başarır. İki aşık birbirlerinin gözlerinin içinde kaybolurlar.

 

 

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