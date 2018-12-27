Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası Hilal Altınbilek kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Züleyha' karakterine hayat veren genç oyuncu Hilal Altınbilek'in özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oluyor. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlayan Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın yanı sıra Karagül dizisinde rol almıştı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası Hilal Altınbilek kimdir?
Estetik yaptırdığı iddiaları ve Angelina Jolie’ye olan benzerliği ile sosyal medyada konuşulan Hilal Altınbilek, son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri. İşte. Hilal Altınbilek hakkında merak edilenler...
1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.
2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.
Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye konuşan Hilal Altınbilek, oyunculuğa nasıl adım attığını şu sözlerle anlatmıştı;
"İzmir’de bir güzellik yarışmasına katılıp derece aldım. Oyunculuk için bir basamaktı. 17 yaşımda İstanbul’a görüşmeler için geldim ama sonuç alamadım. Ege Üniversitesi’nde Dış Ticaret Yönetimi kazandım. İçimde İstanbul’a bir an önce gitmeliyim hissi o kadar fazlaydı ki bahçede oturup “Burada ne işim var” derdim. Sonunda dondurdum. Bu sırada İzmir’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi açıldı, kaydolup eğitim aldım. O sırada ‘Derin Sular’ isimli günlük iş için oyuncu seçmelerine geldiler. Kabul edildim. Sonra Gaziantep’te çekilen ‘Karagül’ geldi. Ne kadar hayalini kursam da bir türlü İstanbul’da kalıp çalışamadım. Ama İstanbul’da bir evim, düzenim var. Babam benimle."
Güzel oyuncu hakkındaki 'çok fazla estetik yaptırdı' yönündeki iddialara ise şu yanıtı vermişti;
"Sadece dişlerimi yaptırdım. Dişlerimin eskiden geride olması, şimdi hafif öne doğru gelmesi bütün çene ve ağız yapımı değiştirdi."
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