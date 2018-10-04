Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in kim olduğu diziseverler tarafından merak ediliyor. Hilal Altınbilek'in özel yaşamı ve kariyerini sorgulayan vatandaşlar, güzel oyuncuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kimdir?
Karagül dizisinde canlandırdığı 'Özlem' karakteri ile popüler olan Hilal Altınbilek, şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'nın en gözde oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek hakkında merak edilen tüm detaylar...
1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.
2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır. Hilal Altınbilek'in dizide canlandırdığı "Züleyha" karakterinin özellikleri şunlar:
Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.
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