Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon bölümleri ne zaman?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' geçtiğimiz mayıs ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Eylül ayının gelmesi ve yeni sezon dizilerin başlaması akıllara 'Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?' sorusunu getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon yayın tarihine ilişkin ayrıntılar...
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Bülent Polat gibi isimlerin rol aldığı ve Adana'da çekimleri devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon yayın tarihine iişkin araştırmalar son günlerde hız kazandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zamanlar Çukurova, dizilerin yaz dönemi nedeniyle yayınlarına ara vermesi sebebiyle bir süredir yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşamıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleriyle eylül ayının ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.
Dizinin yeni sezonuna ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir’in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar’a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder!
Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar!
Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.
Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.
Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.
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