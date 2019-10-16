Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz kaçıyor mu? İşte 40. bölüm 2. fragman
ATV ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 40. bölümü ile yayınlanacak. Sırların iyice açığa çıktığı Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde, Yılmaz Müjgan'a kötülük yapamayacağını düşündüğü için Züleyha ile kaçmaktan vazgeçecek. Ancak Yılmaz Züleyha'yı baygın halde bulduğunda işler değişecek ve Adnan'ı da alıp hastaneye gidecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölüm fragmanları...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 17 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen bölümünde bu hafta, Yılmaz ve Züleyha'nın ortadan kaybolması Hünkar'ı çileden çıkaracak. Eski aşıkların kaçtığını düşünen Hünkar hesap sormak için soluğu Fekeli'nin yanında alacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümünün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken Müjgan'a bunu yapamayacağına karar veren Yılmaz, dönüş yolunda bayın vaziyette Züleyha'yı bulur. Züleyha Adnan diye sayıklayınca Yılmaz, geri döner ve Adnan'ın hayatını kurtarır. Henüz gerçekleri bilmese de Yılmaz, Züleyha ve Adnan'la ilk kez yan yana kalır. Yılmaz Adnan'ı bırakamaz ancak Hünkar gelene kadar.
Züleyha ve Adnan ölümden dönerken bağ evi ve çiftlikte yer yerinden oynar. Züleyha ve Adnan köşkte köşe bucak aranırken, Hünkar hesap sormak için Fekeli'ye kadar gider.
Ortalık karışmışken Hatip Ağa ise bunu fırsat bilip cezaevine Demir'i ziyarete gider. Hatip Ağa'nın söyledikleri karşısında çıldıran Demir yine kendisinin hücre cezasında bulur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle