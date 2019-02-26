Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hünkar kayboluyor! 22. bölüm fragmanı yayınlandı
Perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Şubat'ta yayınlanacak 22. bölümü öncesi, yeni bölümden ilk fragman geldi. Fragmana Hünkar Yaman'ın kaybolması damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümüde tansiyonun oldukça yüksek olacağının sinyallerinin verildiği fragman, dizisevelerler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı...
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı ve 1970'li yıllarda Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 28 Şubat Perşembe akşamı yayında olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmandaki diyaloglar oldukça dikkat çekici.
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