Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Adnan yangında kalıyor! Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 16 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kısa bir aranın ardından ekran macerasına devam eden dizinin bu haftaki bölüm fragmanına heyecanlı anlar damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha, Müjgan'ın davranışları için konuşmaya Yılmaz ile buluştuğu sırada sancısı tutunca, hastaneye giderler. Aynı sırada Müjgan ise tek başına hastanededir. İki kadın yan yana doğuma alınır! İki aile de kapının önünde heyecan ve endişe dolu bir bekleyişe başlayacaktır. Ancak iki taraf da diğer doğumun da başladığını bilmeden geldiğinden, doğumhanenin kapısında Demir ve Yılmaz yine birbirine girer. Fekeli ve Hünkar da, kalp kırıklıklarını bir kenara bırakıp evlatlarını birer kenara çeker. İki aile aralarındaki tüm savaşa rağmen, şimdi aynı şey için dua ederek o kapıda hayatlarının en uzun bekleyişini yaşar.