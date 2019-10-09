Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha Hünkar ile ipleri koparıyor
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 39. bölümü ile ekranlara gelecek. Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, çiftlikte isyan bayrağını çeken Züleyha Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor. Peki, Züleyha kaçmaya mı karar verecek? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 10 Ekim Perşembe akşamı 39. bölümüyle yayınlanacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde Züleyha'nın Yılmaz'ı kendisini sevdiğini öğrenmesi sonrası vereceği karar merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölüm fragmanı ve kısa özeti.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Demir'e verdiği sözden dolayı çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor. Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha evin hanımı olmaya kararlı.
Şermin'in ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar emeline ulaşır ve onu hamam sefasında bulur.
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