Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Züleyha hayatının kararını veriyor!
Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, gibi oyuncuların baş rollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurovan'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. bölümünde Yılmaz Züleyha'yı ikna edecek ve Züleyha her şeyi geride bırakmak için ilk adımı atacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta başka neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. bölüm fragmanları.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 31 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Yılmaz ile kaçmaya karar veren Züleyha bir yandan da Hünkar'dan intikam almak için kolları sıvayacak. Demir ise annesine rağmen Züleyha ve çocukları için gelecek inşa etme peşine düşecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanları ve kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde şunlar yaşanacak;
Yılmaz ve Züleyha herşeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz Züleyha'yı ikna ederek planlar yapmaya başlar. Züleyha ise bir yandan Yılmaz ile kavuşmanın hayalini kurarken dğer yandan ise Hünkar'ın kendisine yaptıklarının intikamını almak için kolları sıvar. Züleyha'nın en büyük destekçisi de Gülten olur. Eski aşıklar arasındaki iletişimi sağlayan Gülten, Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline gelir.
Güce kavuşan Züleyha'nın ilk işi çiftlikten Gaffur ve Saniye'yi kovmak olur. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerine veda eder.
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