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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yılmaz Müjgan'a gerçekleri anlatıyor

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yılmaz Müjgan'a gerçekleri anlatıyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz Züleyha aşkında sırların ortaya kalkmasıyla son haftalarda heyecanın arttığı dizide, bu hafta Yılmaz, Müjgan'a tüm gerçekleri anlatacak. Demir'in hapse girmesiyle kaybolan itibarını ise Züleyha kurtaracak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 44. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili ipuçları.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 14 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, baba olmadan önce temiz bir sayfa açmaya karar veren Yılmaz, Müjgan'a gerçekleri anlatacak. Ancak Müjgan'a duydukları çok ağır gelecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Toplu sünnet törenindeki zehirlenme Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek. Demir bir yandan suçluları ararken bir yandan da kaybettiği itibarını kurtarmaya çalışır. Kendisinin Demir Yaman'ın eşi olmaya ikna eden Züleyha, Yaman'ların kaybolan itibarıyla ilgili çözüm yolu bulacak. Gerçekleri öğrenen Müjgan'ın vereceği karar ise merak konusu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi.

Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi.

Züleyha'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır.

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