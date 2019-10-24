Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümü ile ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde, Züleyha'nın Hünkar'a söylediği "Demir geldiğinde beni bulabilecek mi?" sözleri damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 24 Ekim Perşembe akşamı sevenleri ile buluştu. Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan 42. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde neler oldu? 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demir'in hayatının Şermin'in iki dudağının arasında olduğu sabah konakta gerilim hakimdir. Masumiyetini kanıtlamaya çalışan Züleyha'nın tek şahidi Haminne'dir ancak o da hiçbir şey hatırlamaz. Züleyha bir yandan masum olduğunu kanıtlamak isterken bir yandan da Hünkar'a kaçacağına dair gözdağı verir.
Fekeli Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken girdikleri maddi girdaptan hem onun hem de Müjgan'ın yara almadan kurtulması için elinden geleni yapmaya çalışır.
Çukurova'da yer yerinden oynarken Saniye ise evdeki gerilimden nasibini alır ve merdivenlerden düşer. Gaffur Saniye'yi hastaneye yetiştirirken Hünkar ise sağ kolu olan Saniye'nin başından bir an bile ayrılmaz. Bu olayın sorumlusu olarak çiftlikte tüm oklar Züleyha'ya döner.
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