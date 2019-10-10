Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 39. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecanlı bölümünün ardından haftaya yayınlanacak olan yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Bir Zamanlar Çukurova, 10 Ekim Perşembe akşamı 39. bölümüyle ekranlara geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Züleyha Hünkar arasında yeni bir gerilim başladı. Yılmaz ve Demir'in aşkının ise nereye varacağı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde başka neler oldu? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!
Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.
Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.
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