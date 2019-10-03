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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.10.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 38. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümünde Züleyha ve Yılmaz buluşmaya gittikleri anda Demir ikisini de yakaladı. Heyecanlı anların ardından, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 3 Ekim tarihinde yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde heyecan yine eksik olmadı. Züleyha ve Yılmaz arasındaki gizli sırların ortadan kalmaya başlamasıyla, hikayenin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından bekleniyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşur. Ancak iki eski sevgili buluştuğu anda Demir, Züleyha ve Yılmaz'ı yakalayacak. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor.

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor

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