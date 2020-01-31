Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 53. son bölümün özeti

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 30 Ocak akşamı heyecanlı bir bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Behice'nin Hünkar'ın büyük sırrını öğrenmesi damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştırmıştır. Tüm bu karmaşa içinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Ön tekerlekleri uçurumda, arka tekerlekleri toprakta kalan otomobil tam anlamıyla bir sırat köprüsüne döner.