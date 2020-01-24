Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm özeti

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin ekranlara gelen son bölümü sonrası merak konusu oldu. 23 Ocak akşamı yayınlanan son bölümde Adnan'ın yangın içinde kalması bu haftaya damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da haftaya neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla Bebek'e hoş geldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.