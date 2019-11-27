Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fekeli Yılmaz'ı affedecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizide bu hafta Yılmaz evi terk etmiş bile olsa babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Züleyha ise ilk adımı atmaya karar verip kendisine komşu olan Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 46. bölüm fragmanı.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 28 Kasım Perşembe akşamı 46. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukuova'da bu hafta Yılmaz ve Müjgan taşınınca, Behice Fekeli konağında iktidarını ilan edecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı ve 46. bölümün özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha Müjganlara hoş geldiniz ziyaretine gidecek. Ama Züleyha'nın bu hareketi hem konuk çalışanları hem de Hünkar'ın aklında hala Yılmaz'a karşı hisleri olduğunu düşündürür. Müjgan'ın amacı ise Yılmaz ile mutlu bir evliliği olduğunu ispat etmektir. Şermin ise nihayet Hatip'e istediği yerden ev aldırır. Şermin kendi evinin hanımı olacağını düşünse de Hatip'in iki evi idare edeceğinden habersizdir.
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