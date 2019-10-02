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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir Züleyha ve Yılmaz'ı yakaladı

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir Züleyha ve Yılmaz'ı yakaladı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 38. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz'ın gizli buluşmasını Demir yakalayacak. Eski sevgililer birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden ayrılacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölümüne dair merak edilenler.

Yeni sezonu ile heyecanına devam eden Bir Zamanlar Çukurova 3 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Yılmaz çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölüm kısa özeti ve yeni bölüm fragmanları...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşur. Ancak iki eski sevgili buluştuğu anda Demir, Züleyha ve Yılmaz'ı yakalayacak. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor.
Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor

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