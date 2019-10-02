Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir Züleyha ve Yılmaz'ı yakaladı
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 38. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz'ın gizli buluşmasını Demir yakalayacak. Eski sevgililer birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden ayrılacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölümüne dair merak edilenler.
Yeni sezonu ile heyecanına devam eden Bir Zamanlar Çukurova 3 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Yılmaz çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölüm kısa özeti ve yeni bölüm fragmanları...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşur. Ancak iki eski sevgili buluştuğu anda Demir, Züleyha ve Yılmaz'ı yakalayacak. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.
Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor.
Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor
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