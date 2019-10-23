Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir idama mahkum mu olacak?
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 41. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ilişkin fragmanında, Züleyha'nın Hünkar'a söylediği "Demir geldiğinde beni bulabilecek mi?" sözleri damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 41. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları...
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 24 Ekim Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Züleyha ve Yılmaz arasında yıllar sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla başlayan yakınlaşma, yeni bölümde bir çok heyecanlı anlara sahne olacak. Özgürlüğüne kavuşması Şermin'e bağlı olan Demir ise idam cezası ile karşı karşıya kalacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanları.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Demir'in hayatının Şermin'in iki dudağının arasında olduğu sabah konakta gerilim hakimdir. Masumiyetini kanıtlamaya çalışan Züleyha'nın tek şahidi Haminne'dir ancak o da hiçbir şey hatırlamaz. Züleyha bir yandan masum olduğunu kanıtlamak isterken bir yandan da Hünkar'a kaçacağına dair gözdağı verir.
Fekeli Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken girdikleri maddi girdaptan hem onun hem de Müjgan'ın yara almadan kurtulması için elinden geleni yapmaya çalışır.
Çukurova'da yer yerinden oynarken Saniye ise evdeki gerilimden nasibini alır ve merdivenlerden düşer. Gaffur Saniye'yi hastaneye yetiştirirken Hünkar ise sağ kolu olan Saniye'nin başından bir an bile ayrılmaz. Bu olayın sorumlusu olarak çiftlikte tüm oklar Züleyha'ya döner.
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