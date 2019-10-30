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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.10.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamı 42. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümüne "Züleyha ve Yılmaz kaçacak mı?" sorusu damga vururken, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 42. bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, gibi oyuncuların baş rollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 31 Ekim Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. bölümünde Yılmaz Züleyha'yı ikna etti ve Züleyha her şeyi geride bırakmak için ilk adımı attı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair merak edilenler. 

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde şunlar yaşandı;

Yılmaz ve Züleyha herşeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz Züleyha'yı ikna ederek planlar yapmaya başlar. Züleyha ise bir yandan Yılmaz ile kavuşmanın hayalini kurarken dğer yandan ise Hünkar'ın kendisine yaptıklarının intikamını almak için kolları sıvar. Züleyha'nın en büyük destekçisi de Gülten olur. Eski aşıklar arasındaki iletişimi sağlayan Gülten, Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline gelir.

Güce kavuşan Züleyha'nın ilk işi çiftlikten Gaffur ve Saniye'yi kovmak olur. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerine veda eder.

 

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